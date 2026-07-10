Lazio, un giovane lascia Formello e passa al Savio: di chi si tratta

10.07.2026 11:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, un giovane lascia Formello e passa al Savio: di chi si tratta

Un giovane lascia la Lazio. Si tratta di Leonardo Maura, difensore classe 2012. Come riportato da Gazzetta Regionale, il centrale saluterà Formello per firmare con il Savio. L'ultima stagione in biancoceleste l'ha chiusa con 25 presenze e 2 gol: ora proseguirà altrove la sua carriera, dove disputerà il prossimo campionato dell'Under 15.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.