Lazio, un giovane lascia Formello e passa al Savio: di chi si tratta
10.07.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un giovane lascia la Lazio. Si tratta di Leonardo Maura, difensore classe 2012. Come riportato da Gazzetta Regionale, il centrale saluterà Formello per firmare con il Savio. L'ultima stagione in biancoceleste l'ha chiusa con 25 presenze e 2 gol: ora proseguirà altrove la sua carriera, dove disputerà il prossimo campionato dell'Under 15.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.