Lazio, la conferenza di Gattuso: ecco quando verrà presentato
10.07.2026 13:36 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio ha comunicato l'orario della conferenza stampa di Gennaro Gattuso che si terrà domani, sabato 11 luglio, a partire dalle ore 16.00. A ridosso dell'evento degli Sati Generali della Lazialità, in programma alle ore 17.00. Di seguito la nota del club.
"La S.S. Lazio comunica che, alle ore 16:00 di domani, sabato 11 luglio, al termine delle visite mediche e dei test atletici svolti sul campo, verrà ufficializzata la lista dei calciatori convocati per il ritiro precampionato, che prenderà il via lunedì 13 luglio presso il Training Center S.S. Lazio. A seguire si terrà la conferenza stampa di presentazione di mister Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.