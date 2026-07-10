Al Hilal, Bounou saluta Inzaghi: "Simone ti amo!" - VIDEO
10.07.2026 14:15 di Simone Locusta
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Intercettato nel post-partita di Francia - Marocco, gara vinta 2-0 dagli uomini di Deschamps, il portiere marocchino Yassine Bounou ha lasciato un caloroso saluto rivolto a Simone Inzaghi, suo allenatore di club all'Al Hilal, ai microfoni di Sportitalia: "Simone ti amo!", queste le sue parole. Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.