UFFICIALE - Lazio, Gila è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato

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Mario Gila è diventato un nuovo giocatore del Milan. In questi minuti la Lazio ha annunciato la cessione del centrale spagnolo al club rossonero con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali di riferimento. Alla società biancoceleste entreranno 30 milioni di euro, Gila ha firmato invece un contratto quinquennale da 5 milioni annui. Di seguito la nota.

"La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mario Gila Fuentes all'AC Milan. Gila, acquistato nell'estate 2022 dal Real Madrid, lascia i biancocelesti dopo 120 presenze e due gol. Tutto il Club desidera ringraziare Mario per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".