Gila: "La maglia del Milan ha un peso, voglio raggiungere il massimo"

Mario Gila ha salutato la Lazio ed è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo ha rilasciato alcune prime dichiarazioni con la maglia rossonera. Di seguito le sue parole: "Penso di aiutare la squadra in tutte le fasi. Sono molto perfezionista, non mi arrendo mai: cerco il massimo in ogni parte della mia vita, dentro e fuori dal campo. Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente: sono qui per imparare e per mettere in campo il massimo per raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03