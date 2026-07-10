Provedel saluta: "Doveroso dire grazie, auguro il meglio alla Lazio" - FOTO

Ivan Provedel è ufficialmente il nuovo portiere dell'Inter. Nella giornata di ieri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nerazzurro e oggi, con un post sui social ha voluto salutare anche la Lazio, i suoi tifosi e chi in questi anni lo ha accompagnato nel percorso in biancoceleste.

"É doveroso per me dire grazie - ha scritto il portiere su Instagram - Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti. Ho sempre dato il massimo per questi colori. Ora le strade si sono separate e il mio grazie più grande é per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali. Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan".

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