Ex Lazio | Luiz Felipe resta in Spagna: ha rinnovato con il Rayo Vallecano
10.07.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Prosegue la carriera in Spagna di Luiz Felipe. Avrebbe potuto trasferirsi di nuovo a parametro zero, lasciando il Rayo Vallecano. Invece il club ha deciso di rinnovargli in contratto scaduto a giugno. L'ex centrale della Lazio, infatti, ha firmato un nuovo accordo fino al prossimo anno, il 2027. Di seguito il comunicato del club: "Rayo Vallecano e Luiz Felipe hanno trovato un accordo per far sì che il centrale italobrasiliano possa giocare ancora una stagione nel club. Siamo contenti della tua permanenza, Luiz!".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.