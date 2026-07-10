Ex Lazio | Luiz Felipe resta in Spagna: ha rinnovato con il Rayo Vallecano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la carriera in Spagna di Luiz Felipe. Avrebbe potuto trasferirsi di nuovo a parametro zero, lasciando il Rayo Vallecano. Invece il club ha deciso di rinnovargli in contratto scaduto a giugno. L'ex centrale della Lazio, infatti, ha firmato un nuovo accordo fino al prossimo anno, il 2027. Di seguito il comunicato del club: "Rayo Vallecano e Luiz Felipe hanno trovato un accordo per far sì che il centrale italobrasiliano possa giocare ancora una stagione nel club. Siamo contenti della tua permanenza, Luiz!".