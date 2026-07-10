Ex Lazio | Oddo e il Milan Futuro: "Non fa per me, lasciato un anno di contratto"

Fonte: TMW

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"Ho migliorato i ragazzi, c'è stato un percorso positivo, e ora diversi di loro partiranno con la prima squadra: dall’esterno si percepiva che dovessimo vincere il campionato di D, ma non era assolutamente così. Non mi è mai stato chiesto questo e comunque era un obiettivo quasi inarrivabile: abbiamo giocato con un’età media di 18-19 anni, parliamo di una categoria complessa". Così, nell'intervista rilasciata all'edizione on line de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Milan Futuro Massimo Oddo.

Che ha poi aggiunto: "Non avrei voluto fare la Serie D, è stato il Milan a convincermi perché ritenevano fossi la persona adatta a guidare questi ragazzi. Sono rimasto volentieri, con l’intento di farli crescere e portarli in C, ma non mi sento di proseguire in D perché non è una categoria che fa per me: ho lasciato un anno di contratto, senza chiedere un euro".

La nota finale va al contestatissimo Zlatan Ibrahimovic: "L’ho visto pochissimo al campo, ma lui non ha un ruolo tecnico nel Milan. So che è molto interessato alla seconda squadra, guardava tutte le partite, anche se non dal vivo, e dava dei principi, ma concretamente non metteva becco in nulla. Il responsabile vero è Kirovski”.