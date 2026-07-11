Lazio, ultima occasione per Dele-Bashiru: terzo allenatore da convincere

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RASSEGNA STAMPA - Terzo allenatore in tre anni, stessa missione: convincere tutti. Fisayo Dele-Bashiru si prepara a vivere una stagione decisiva per il suo futuro alla Lazio. Dopo Baroni e Sarri, sarà Gattuso a valutarne qualità e prospettive. Il club continua a credere nell'investimento fatto per portarlo a Roma, ma finora il nigeriano ha alternato buone prestazioni a lunghi periodi di anonimato, senza trovare la continuità necessaria.

Il ritiro estivo rappresenterà il primo banco di prova. Come spiega il Corriere dello Sport, l'assenza di Isaksen potrebbe offrire nuove opportunità e Gattuso potrebbe testarlo anche come esterno offensivo di destra, ruolo già ricoperto in passato, pur restando la mezzala la sua posizione naturale. La sua duttilità potrebbe rivelarsi un'arma importante.

Sullo sfondo resta anche il mercato. Nelle ultime settimane si è parlato dell'interesse del Venezia, mentre in passato il suo nome era stato accostato al Manchester United, che poi ha scelto altri obiettivi. Oggi, però, la priorità è una sola: conquistare Gattuso e ritagliarsi finalmente uno spazio stabile. Dopo due stagioni tra promesse e occasioni mancate, per Dele-Bashiru è arrivato il momento di dimostrare di poter diventare una risorsa importante per la Lazio.