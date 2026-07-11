Calciomercato Lazio | Primi passi per Stojkovic: i dettagli
11.07.2026 09:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Sfumato Jonathan Asp Jensen del Bayern Monaco, la Lazio guarda altrove per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Gattuso. Al club biancoceleste piace moltissimo Luka Stojkovic, centrocampista della Dinamo Zagabria (lo stesso club con cui si sta trattando per Sergi Dominguez). Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, La Lazio avrebbe già iniziato a muovere i primi passi per capire i margini dell’operazione.
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autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.