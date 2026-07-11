Lazio, oggi parla Gattuso: inizia la sua avventura biancoceleste
RASSEGNA STAMPA - Oggi è il giorno della presentazione di Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico biancoceleste parlerà al termine dei test atletici in corso a Formello, con una conferenza prevista alle 16 ma destinata a slittare verso le 17. Da lunedì inizierà il ritiro estivo: il programma prevede doppie sedute quotidiane e nessun giorno di riposo nella prima fase della preparazione. In attesa di rinforzi dal mercato, Gattuso punterà soprattutto sul lavoro per plasmare la nuova Lazio.
L'orario della conferenza coincide con quello degli "Stati Generali della Lazialità", l'evento organizzato al Teatro Manzoni dal mondo biancoceleste. Una sovrapposizione che ha alimentato le polemiche dei tifosi, già critici dopo la presentazione delle nuove maglie nello stesso giorno della manifestazione di protesta contro Claudio Lotito. I gruppi organizzati, infatti, hanno parlato di un nuovo tentativo della società di distogliere l'attenzione dalla contestazione.