Lazio, Lotito vola a New York: appuntamento al Nasdaq (e non solo)

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RASSEGNA STAMPA - Il presidente Claudio Lotito volerà negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il patron della Lazio sarebbe in procinto di andare negli USA nei prossimi giorni per due motivi principali: il primo è un appuntamento al Nasdaq; mentre il secondo riguarda la finale del mondiale. Il presidente Fifa nonché amico Gianni Infantino avrebbe infatti invitato Lotito ad assistere alla finale in programma il 19 luglio a New York.

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