Calciomercato Lazio | Dalla Spagna a Formello: un nome nuovo entra nel casting

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Nome nuovo per la panchina biancoceleste che rimbalza dalla Spagna, ma che profuma di passato...

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© foto di Federico Titone

Il casting è apertissimo. E forse non potrebbe essere altrimenti dentro una Lazio che vive giorni di caos emotivo, tensioni ambientali e profonde riflessioni tecniche. L’addio di Maurizio Sarri appare ormai scritto e il club biancoceleste si sta guardando attorno in cerca di un profilo capace di reggere una panchina pesantissima. I nomi più caldi restano quelli raccontati in queste ore: Palladino, Gattuso, suggestioni che vanno e vengono come onde continue dentro Formello. Sullo sfondo resta anche il fascino romantico di Hernan Crespo, figura amatissima dal popolo laziale e nome che inevitabilmente accende ricordi, pancia e appartenenza. Ma attenzione ai profili che oggi vengono considerati più defilati. Perché proprio lì, nel sottobosco degli outsider, potrebbe nascondersi la vera sorpresa.



Uno di questi nomi è Alessio Lisci. E no, non è soltanto una suggestione folkloristica. L’attuale tecnico dell’Osasuna sta diventando uno dei profili emergenti più interessanti del panorama italiano all’estero. Giovane, ambizioso, maniaco del lavoro, cresciuto lontano dai riflettori italiani attraverso quella gavetta internazionale che negli ultimi anni ha consacrato allenatori come De Zerbi o Farioli. Lisci ha scelto di costruirsi passo dopo passo fuori dai confini italiani, trovando credibilità, identità e personalità nella Liga. E poi c’è un dettaglio che alla Lazio pesa sempre: il legame emotivo. Perché Lisci la Lazio la conosce davvero. Ci ha vissuto dentro da ragazzo. E certe storie, dentro l’ambiente biancoceleste, hanno sempre un fascino particolare: partire, soffrire, costruirsi altrove e poi tornare un giorno da uomo pronto a consacrarsi a Roma.



Secondo quanto raccolto, un contatto telefonico tra la Lazio e l’entourage del tecnico c’è stato realmente nelle ultime ore. Nulla di definitivo, nessuna trattativa avanzata, ma uno scambio di idee e valutazioni sì. I rapporti passano attraverso ambienti molto influenti del calcio internazionale: l’agenzia The Team, struttura che gestisce profili importanti tra allenatori e calciatori — da McKennie fino a Malen — e che in Italia si appoggia anche a figure storiche come Branchini. La Lazio ascolta, studia, prende informazioni. E Lisci intriga. Per fame, competenze, crescita e modernità. La grande incognita però resta enorme: la pressione. Perché oggi la panchina della Lazio è una polveriera. Tra Lotito e il popolo laziale basta una scintilla per incendiare tutto. E allora inevitabilmente pesa la domanda che aleggia su Formello: un allenatore giovane, ancora senza esperienza in una grande piazza italiana, riuscirebbe a reggere l’urto emotivo di Roma? È questo il dubbio che frena la candidatura. Ma nel mercato degli allenatori spesso le gerarchie cambiano in fretta. E se le prime scelte dovessero complicarsi o sgonfiarsi, Alessio Lisci rischia seriamente di scalare posizioni dentro il lungo elenco dei mister X destinati a prendersi la scena.

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