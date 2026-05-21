Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Il nuovo obiettivo è Demirovic"
CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo nome, ancora per l'attacco. Dalla Germania sono sicuri: come riportato da fussballdaten.de, la Lazio avrebbe puntato Ermedin Demirović, centravanti bosniaco classe '98 dello Stoccarda. Sembra che il suo nome sia finito nella lista degli obiettivi di Formello, come anche su quella del Leeds in Premier League.
Il club tedesco, però, non vorrebbe lasciar andare l'attaccante, se non di fronte a una cifra molto elevata. Il prezzo richiesto sarebbe intorno ai 30/35 milioni di euro, fuori portata per la Lazio in questo momento soprattutto per i tanti elementi già presenti in rosa nel reparto offensivo. In stagione Demirović, che ha il contratto in scadenza nel 2028, ha collezionato 15 gol e 5 assist in 37 partite giocate (2.283 minuti totali) tra Bundesliga, Europa League, Coppa di Germania e Supercoppa.