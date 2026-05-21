Lazio, clima teso e rivoluzione in arrivo: rischio smantellamento della rosa

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio rischia di andare incontro a una vera e propria rivoluzione in estate. La squadra, già poco convincente nei risultati, potrebbe perdere diversi giocatori importanti, soprattutto in difesa, il reparto che aveva dato le risposte migliori durante la stagione.

Al centro delle preoccupazioni ci sono Gila e Romagnoli, entrambi in scadenza nel 2027. Romagnoli era stato vicino all’addio già a gennaio, con un trasferimento all’Al-Sadd poi saltato negli ultimi giorni di mercato dopo tensioni con la società. Nei prossimi mesi i qatarioti potrebbero tornare alla carica. Situazione delicata anche per Gila: il rinnovo appare lontano e molti top club, tra cui Inter e Milan, seguono lo spagnolo. La Lazio spera in una cessione importante, anche se metà dell’incasso andrebbe al Real Madrid.

Non è però finita qui. Come riporta il Corriere dello Sport, Marusic è l’unico certo della permanenza dopo il rinnovo, mentre Hysaj, Basic e Pedro sono vicini all’addio. Maldini non verrà riscattato e restano in bilico anche diversi giocatori in scadenza nel 2027, tra cui Patric, Cataldi, Lazzari e Provedel, seguito dall’Inter.

L’impressione è che la Lazio stia vivendo uno smantellamento progressivo, iniziato già con le partenze di Castellanos e Guendouzi. Molti giocatori stanno valutando il futuro e il clima nello spogliatoio resta teso anche dopo le recenti dichiarazioni di Claudio Lotito. Tante incertezze e poche certezze: la sensazione è quella di una squadra che rischia di perdere pezzi senza avere ancora un vero piano per ricostruire.