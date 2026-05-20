Mattei sul mercato: "La Lazio perderà i pezzi migliori e prenderà giovani"

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Stefano Mattei, che nel suo intervento si è soffermato sulla possibile strategia della Lazio per i movimenti di mercato in entrata e in uscita. Queste le sue parole:

“Quella di Tommaso Paradiso è una lettera che andrebbe incorniciata e messa all’ingresso del museo della Lazio; ha spiegato cosa è la Lazio e cosa sono i suoi tifosi. Standing ovation per lui e complimenti anche a Zazzaroni".

"Il primo a partire dei 9 in scadenza nel 2027 per me è Provedel perché guadagna tanto, quindi verrà promosso Motta. Mandas e Provedel serviranno per fare cassa, il dodicesimo sarà un trentenne da prendere a zero e poi il terzo portiere sarà Furlanetto. Dei 9 in scadenza tratterrei Romagnoli, Gila e Provedel. Ci metto anche Cataldi. Sapremo comunque tra pochi giochi come la Lazio potrà operare sul mercato".

"Appena aprirà il mercato la Lazio partirà da -19 milioni, 12 da dare alla Salernitana e 7 alla Juve per l’ultima rata di Rovella e Pellegrini. La Lazio perderà i pezzi migliori per fare i soldi e prenderà giovani”.