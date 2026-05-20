Lazio, prosegue il casting per la panchina: spunta anche Italiano
RASSEGNA STAMPA - Il valzer delle panchine in Serie A passa anche per Bologna. Non è escluso l'addio di Vincenzo Italiano, su cui la società rossoblù sta riflettendo dopo una stagione non semplice. Il suo nome quindi rientra nelle valutazioni di tante squadre: come riportato da Il Corriere dello Sport, tra queste ci sarebbe la Lazio.
L'addio di Sarri ormai è certo, manca solo l'annuncio ufficiale che con ogni probabilità arriverà dopo l'ultima giornata di campionato contro il Pisa. Da Formello quindi starebbero seguendo con interesse l'ex tecnico della Fiorentina, come tanti altri allenatori. Non è ancora chiaro, però, se arriverà una proposta concreta.
Su Italiano inoltre ci sarebbero anche Milan, Atalanta e Napoli, nel caso in cui rimanessero con il posto vacante in panchina. Le ultime due, in particolare, stanno puntando forte proprio su Sarri, per l'appunto in uscita dalla Capitale.