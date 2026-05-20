Lazio, Rambaudi: "Per Sarri meglio il Napoli. Al posto suo prenderei..."
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex esterno biancoceleste Roberto Rambaudi ha detto la sua sulla gestione di Lotito e sul futuro di Maurizio Sarri, prima di concentrarsi sul suo possibile sostituto.
LOTITO - "A parole Lotito dice che servono i fatti ma poi non li fa. La cosa fondamentale è che lui aggiunga qualcosa per avvicinare i tifosi e creare entusiasmo. Servono motivazioni in questo ambiente depresso. Occorrono le persone giuste al posto giuste per creare un percorso".
FUTURO SARRI - "A Napoli si parla di Sarri già da tempo. Per le rose a disposizione, credo che il progetto dei partenopei sia più allettante per lui rispetto a quello dell’Atalanta".
ALLENATORE LAZIO - "Per quello che ho visto a Bologna, per il post Sarri, prenderei Thiago Motta tutta la vita. A Bologna bel calcio, organizzato, coraggioso, alla Juve un po’ meno. Questo significa che prendendo Motta servono certe caratteristiche. Tutto comunque parte dalla base, con questa depressione ambientale non si va da nessuna parte".