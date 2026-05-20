Mandas, l’obbligo di riscatto è possibile: tre combinazioni per l’addio alla Lazio

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Non è ancora detta l’ultima parola sul futuro di Christos Mandas. Il portiere greco ha lasciato la Lazio in prestito oneroso a gennaio per trasferirsi in Premier League, al Bournemouth, dove finora non ha giocato neppure un minuto. Nonostante ciò, l’ex OFI Creta potrebbe rimanere ugualmente in Inghilterra.

Il Bournemouth detiene un diritto di riscatto per circa 18 milioni, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions League degli inglesi. Uno scenario che a novanta minuti dal termine della stagione di Premier League non può essere ancora escluso, con la Lazio che osserva interessata. Il pareggio ottenuto dal Bournemouth in casa contro il Manchester City non ha solo garantito il titolo all’Arsenal, ma anche assicurato all’attuale squadra di Mandas un posto almeno in Europa League. Ci sono però ancora tre strade per centrare la Champions League, a partire da quella che si deciderà questa sera quando a Budapest si sfideranno Aston Villa e Friburgo per la finale di Europa League. Se gli inglesi dovessero vincere e arrivare quinti in Premier League, il Bournemouth da sesto andrebbe in Champions. Per far sì che questo sia possibile, però, nel prossimo e ultimo turno di campionato i Villains dovrebbero perdere con il Manchester City e il Liverpool dovrebbe vincere contro il Brentford. Contemporaneamente, il Bournemouth dovrebbe evitare la sconfitta contro il Nottingham Forest, a meno che il Brighton esca con massimo un punto dalla gara contro il Manchester United.

Non mancano poi due opzioni con il Bournemouth qualificato tramite il quinto posto, ma per far sì che questo accada non basterebbero una sconfitta del Liverpool e una contemporanea vittoria della squadra di Mandas: il Bournemouth dovrebbe infatti anche recuperare sette gol di differenza reti in novanta minuti per riuscire a centrare il quinto posto. Se dovesse invece recuperare sei gol di differenza reti, allora, i gol segnati e quelli subiti sarebbero identici, i punti negli scontri diretti sarebbero tre a testa, ed entrambe le squadre avrebbero segnato due gol in trasferta l'una contro l'altra. In tal caso, per decidere la qualificazione in Champions e il destino del riscatto di Mandas, la Lazio dovrebbe addirittura aspettare uno spareggio tra Bournemouth e Liverpool.