Ex Lazio | Immobile verso l’addio: ora può lasciare il Paris FC
20.05.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Paris FC lavora per il futuro, che probabilmente sarà senza Ciro Immobile. In Francia sono sicuri: come riportato da RMC Sports, l’ex capitano della Lazio potrebbe lasciare Parigi dopo solo qualche mese. Lui vorrebbe rimanere, ha spesso dichiarato di essere felice lì. Ma per l’ambiente ha deluso le aspettative (due gol in campionato) e per questo il club potrebbe lasciarlo andare. Nelle prossime settimane si deciderà se resterà davvero nella capitale francese o se per la terza estate consecutiva dovrà cambiare squadra. Solo a gennaio si era spostato in Ligue 1 dopo una prima parte di stagione con tante difficoltà al Bologna in Serie A.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.