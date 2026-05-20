Lazio, Rovella verso il rinnovo del contratto? Il suo futuro è stato già deciso
RASSEGNA STAMPA - Il futuro della Lazio passerà per la panchina e per le scelte che verranno fatte sulla rosa. La società biancoceleste dovrà dare il via all'ennesimo anno zero smembrando la rosa e trattenendo solo quei giocatori che considera pilastri. Tra questi c'è anche Nicolò Rovella. Assente per quasi tutta la stagione tra pubalgia e la rottura della clavicola, il centrocampista italiano è considerato un perno centrale per il presente e il futuro prossimo della squadra.
RINNOVO DI ROVELLA - Motivo per cui, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste starebbe pensando di rinnovare il suo conctratto attualmente in scadenza a giugno 2028. Una mossa che permetterebbe alla Lazio di ipotecare la permanenza del numero 6 nella Capitale e ripartire da lui e da Taylor per il centorcampo della prossima stagione.