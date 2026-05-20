Napoli, doppio colpo dalla Lazio? Pressing per Sarri e Gila
RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Maurizio Sarri è sempre più al centro del mercato allenatori. Manna e De Laurentiis stanno spingendo per riportarlo al Napoli, ma sul tecnico c’è forte anche la pressione dell’Atalanta, pronta ad affidarsi a lui insieme a Cristiano Giuntoli.
Il Napoli ha accelerato dopo la decisione di Antonio Conte di interrompere il rapporto con un anno d’anticipo. Sul tavolo c’è un contratto biennale con opzione per il terzo anno e un progetto tecnico costruito attorno a giocatori considerati perfetti per il 4-3-3 di Sarri, come De Bruyne, Lobotka, Neres e Hojlund. Tra gli obiettivi di mercato, ricorda il Corriere dello Sport, c'è anche Gila, pilastro della difesa biancoceleste e pupillo di Sarri.
Anche l’Atalanta ha presentato una proposta importante, pur senza il richiamo della Champions League. Sarri però deve prima liberarsi dal contratto con la Lazio, valido fino al 2028, e trattare con Claudio Lotito.