NEWS | Sabalenka torna sulla morte del suo ex: "Litigai con un poliziotto..."
19.05.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una lunga e profonda intervista quella rilasciata da Aryna Sabalenka sulla pagine di Vogue che ha dedicato alla tennista la copertina delle rivista. Tanti i temi toccati tra cui quello della morte del suo ex fidanzato Konstantin Koltsovov scomparso tragicamente dopo esser caduto dal balcone del 23esimo piano di un hotel a Miami... <<< SABALENKA >>>
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