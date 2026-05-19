Ex Lazio | Leiva riceve il titolo di Cavaliere d'Italia: "Grazie di cuore" - FT

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha ricevuto il titolo onorifico di Cavaliere d'Italia. Di seguito le sue parole ed emozioni pubblicate su Instagram con un post.

"Oggi ho avuto l’onore di ricevere la distinzione di Cavaliere d’Italia, un riconoscimento che accolgo con profonda gratitudine, rispetto ed emozione. Più di un’onorificenza individuale, questo momento rappresenta la mia storia, le mie origini e tutte le persone che mi sono state accanto lungo il cammino , la mia famiglia, gli amici che hanno sempre creduto nei valori del lavoro, della lealtà e del rispetto".



"Ringrazio il Governo Italiano, l’Ambasciatore Alessandro Cortese, il Console Valerio Caruso e tutti che hanno reso questo momento così speciale. Porterò questa onorificenza con orgoglio e anche con la responsabilità di continuare a rafforzare i legami tra il Brasile e l’Italia, Paesi che fanno parte della mia identità e della mia storia. Grazie di cuore".