Lazio, da Palladino a Klose e non solo: tutti i nomi per il post Sarri
RASSEGNA STAMPA - Sarri al passo d'addio. Sembra ormai essere solo una formalità, le sue parole dopo il derby e a seguire quelle di Lotito sono state abbastanza chiare sul futuro. Non è ancora stato fissato un incontro, difficile che possa avvenire questa settimana. Ma la separazione è praticamente scontata.
Per questo è già iniziato il casting per il sostituto in panchina. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i primi nomi portano a Palladino, in uscita dall'Atalanta, Conceicao, ora all'Al-Ittihad ma felice di ripartire in Italia con la Lazio, e Almeyda, che qualche mese fa ha rotto con il Siviglia. In lista ci sono poi Gattuso, molto apprezzato da Lotito e seguito anche dal Torino, Pisacane, salvo con il Cagliari alla sua prima stagione in Serie A, Klose e Toppmöller, che a gennaio è stato esonerato dall'l’Eintracht Francoforte. Si riparte da qui per scegliere l'allenatore del futuro.
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