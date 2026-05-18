Lazio, profondo rosso: biancocelesti tra i più espulsi in Europa

18.05.2026 14:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, profondo rosso: biancocelesti tra i più espulsi in Europa

Ancora un cartellino rosso. Nel derby perso contro la Roma, la Lazio ha giocato in dieci uomini dal 69' per l'espulsione diretta comminata a Rovella, a seguito di uno scontro che lo ha visto protagonista insieme al giallorosso Wesley. È da aggiornare, dunque, il dato relativo ai rossi ricevuti dai biancocelesti in questa stagione: ben nove, uno solo dei quali per doppia ammonizione.

In Serie A, la squadra di Sarri primeggia per numero di espulsioni, staccando di tre cartellini il Bologna, secondo a sei. Nei top cinque campionati europei, invece, è seconda al pari del Rayo Vallecano, appena dietro al Real Oviedo, primo in questa speciale classifica con ben 10 sanzioni.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.