Lazio, dalla Roma alla Roma: tornano due sconfitte di fila in campionato

18.05.2026 10:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, dalla Roma alla Roma: tornano due sconfitte di fila in campionato
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RASSEGNA STAMPA - Come a inizio stagione, la Lazio torna a perdere due partite di fila in campionato. Come riporta infatti l’edizione odierna del Corriere dello Sport, solo in un’altra occasione i biancocelesti avevano perso due partite di fila in campionato in questa stagione. 

Per ritrovare il precedente bisogna tornare fino al girone di andata e nello specifico alla seconda metà di settembre, quando la Lazio fu sconfitta nel derby di andata e poi con il Sassuolo. Sarebbero tre, in totale, le sconfitte consecutive per i biancocelesti contando anche il ko di mercoledì in finale di Coppa Italia. Un record negativo in questa stagione per la squadra di Sarri: mai, infatti, erano arrivati più di due ko di fila, anche se non erano mancati periodi più lunghi senza vittoria.

Tre pareggi e un ko tra fine dicembre e inizio gennaio (Cremonese, Udinese, Napoli e FIorentina) e quattro pareggi e due ko tra inizio febbraio e inizio marzo, contando però anche il pari col Bologna in Coppa Italia poi trasformatosi in un successo ai rigori.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.