Lazio, Lotito annuncia: "Flaminio? Ho presentato tutta la documentazione"
18.05.2026 10:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Intervistato da SportMediaset dopo la finale degli Internazionali di tennis, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del progetto presentato per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Nel momento in cui si farà lo stadio, e abbiamo presentato tutta la documentazione per farlo, cambierà il DNA di questa società dal punto di vista dell'organizzazione, delle risorse e delle prospettive future. Poi abbiamo dimostrato di essere sempre abbastanza competitivi, visto che siamo sempre andati in Europa".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.