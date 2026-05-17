Pisa, Caracciolo diffidato e ammonito: salterà la Lazio per squalifica

17.05.2026 18:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Pisa, Caracciolo diffidato e ammonito: salterà la Lazio per squalifica
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Il Pisa chiuderà il suo campionato di Serie A senza il suo capitano Antonio Caracciolo. Il centrale, infatti, è stato ammonito nella sconfitta contro il Napoli: era diffidato, per questo salterà l'ultima giornata all'Olimpico contro la Lazio. Un altro problema per la squadra di Hiljemark, comunque già retrocessa in B.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.