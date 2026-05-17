Lotito come De Laurentiis? Le parole di Sarri sono categoriche
17.05.2026 17:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Nel corso della conferenza stampa post Roma - Lazio, a Sarri è stato chiesto se la gestione di Lotito può avvicinarsi nelle idee e ambizioni di De Laurentiis. Il tecnico biancoceleste, senza troppi giri di parole, ha risposto: "Quella era una squadra di un livello tecnico assoluto, era forte. Finita la costruzione del primo anno e mezzo, ha fatto 91 punti e non solo. C’erano delle basi molto più solide e qualitative”.
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