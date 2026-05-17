Lazio, Zaccagni ko: Sarri chiarisce le sue condizioni
17.05.2026 18:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Mattia Zaccagni è stato costretto a dare forfait per il derby dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato durante la finale di Coppa Italia con l'Inter. Al termine della sfida con la Roma, in conferenza stampa, Sarri ha chiarito le sue condizioni: “Oggi no, non c’erano possibilità, aveva male anche a camminare. Se calciava un pallone in velocità poteva accusare una lesione ben più grave, da mesi. Il processo di guarigione dovrebbe essere veloce, nei primi giorni non c’è possibilità di farlo giocare”.
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