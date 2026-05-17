Lazio, Sarri a Dazn: "Perdere il derby fa male". E sul futuro...

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Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita del derby tra Roma e Lazio. Queste le sue parole:

“Noi abbiamo fatto una buona gara per 60 minuti. Trovarsi sotto alla fine del primo tempo è stato pesante perché non era un risultato che corrispondeva a quanto visto in campo, abbiamo fatto meglio noi nel primo tempo e anche un buon inizio di secondo tempo con due palle gol subito. Sicuro abbiamo la responsabilità di aver preso gol su due palle da fermo, la sensazione è che non abbiamo attaccato la palla. Poi penso che la Roma abbia legittimato il successo solo nel finale, in cui abbiamo fatto fatica a riorganizzarci in dieci, loro meno. Noi ci siamo allungati e abbiamo concesso qualcosa, ma prima non avevamo concesso quasi nulla. Buona partita, peccato che poi finisca così. La squadra non ha avuto un brutto approccio alla gara, anzi, ha fatto 60 minuti molto bene”.

“Quando perdi una finale e dopo quattro giorni und derby non è un momento semplice al punto di vista mentale per i giocatori. Era il momento di lasciarli liberi, soli, dargli un paio di gironi di riposo e poi affrontare le tematiche di questa partita”.

“Purtroppo sono abbastanza abituato a perdere le coppe nazionali, mi è successo per la seconda volta in Italia e In Inghilterra. Probabilmente ci metto anche del mio. Bisogna farsene una ragione velocemente, abbiamo perso con i campioni d’Italia. Abbiamo fatto un percorso di grande livello, a volte bisogna anche essere contenuti di essere arrivati alla finale. Fa più male perdere il derby perché lascia sempre un po’ di rottura”.

“Di programmi futuri a me non ha parlato assolutamente nessuno. Chiaro che come ogni allenatore uno vorrebbe avere più voce in capitolo, quest’anno sono stato ascoltato zero”.