Roma - Lazio, El Shaarawy a Dazn: "Abbiamo fatto il nostro, meritiamo la Champions"
17.05.2026 15:35 di Simone Locusta
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Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Roma - Lazio, ultima gara all'Olimpico prima di lasciare la capitale. Ecco di seguito le sue parole.
"Emozioni forti per una società che mi ha dato tutto, sono cresciuto tanto come uomo e calciatore, devo essere grato. Oggi è statauna festa per tutti, grandissimo orgoglio essere qui e ricevere questo saluto. C'era la speranza che qualcuno sbagliasse, abbiamo fatto il nostro. Ora ci rimane l'ultima partita, non possiamo sbagliare pechè ci meritiamo la Champions".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.