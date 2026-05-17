Roma - Lazio, ancora una rissa nel derby: espulsi Rovella e Wesley
17.05.2026 13:38 di Christian Gugliotta
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Il derby tra Roma e Lazio si fa sempre più teso. Questa volta i protagonisti sono Wesley e Rovella, entrambi espulsi dopo essere venuti allo scontro fisico. All'episodio si è arrivati dopo un iniziale confronto acceso tra Maldini e Mancini, al quale in un secondo momento si era unito il centrocampista biancoceleste. A quel punto è intervenuto Wesley, sferrando un pugno proprio a Rovella, che ha subito provato a reagire. Una volta riportata la tranquillità, Maresca ha estratto un cartellino rosso per parte, lasciando le due squadre in dieci uomini.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.