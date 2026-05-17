Serie A | Champions, derby e salvezza: tutte le gare in programma
17.05.2026 11:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Tutte di domenica. Le partite della penultima giornata di Serie A si giocheranno tutte oggi. Per garantire la contemporaneità tra squadre che lottano per il medesimo obiettivo, infatti, sono state fissate ben cinque gare alle 12.00. Non solo il derby della Capitale tra Roma e Lazio, tra qualche ora arriverà il fischio d'inizio di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.
Alle 15.00 solamente Inter-Verona, due squadre che non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato. Atalanta-Bologna inizierà alle 18.00, mentre le restanti tre partite, importnti in ottica salvezza, si giocheranno alle 20.45: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.