Lazio | Primi contatti con Conceicao: sarà lui il successore di Sarri?
17.05.2026 10:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Restano ancora due partita, poi la stagione 2025-26 sarà conclusa. È (quasi) tempo di fare i conti: la società biancoceleste e mister Sarri si incontreranno per capire se ci sono le condizioni per andare avanti insieme, ma è difficile pensare che questo rapporto possa proseguire con certe condizioni. Proprio per questo, la società si sta guardando intorno per il successore di Sarri. In lista ci sono diversi nomi, ma l'edizione odierna de Il Messaggero svela che ci sarebbero stati dei primi contatti tra la Lazio e Sergio Conceicao, ex allenatore di Porto e Milan, ma soprattutto con un passato importante tra le fila biancocelesti da giocatore. Non un nome qualunque, né per la Lazio né per i tifosi.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.