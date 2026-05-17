Roma - Lazio, i tifosi biancocelesti si radunano a Ponte Milvio - VIDEO

17.05.2026 10:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Roma - Lazio, i tifosi biancocelesti si radunano a Ponte Milvio - VIDEO

Si avvicina il calcio d'inizio del derby tra Roma e Lazio, in programma alle 12. I tifosi biancocelesti proseguiranno la protesta contro la presidenza, interrotta eccezionalmente per la finale di Coppa Italia. Non saranno presenti allo stadio, ma sosterranno la squadra del cuore da Ponte Milvio, solito luogo di ritrovo che pian piano si sta popolando. 

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