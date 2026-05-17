Roma - Lazio, i tifosi biancocelesti si radunano a Ponte Milvio - VIDEO
17.05.2026 10:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Si avvicina il calcio d'inizio del derby tra Roma e Lazio, in programma alle 12. I tifosi biancocelesti proseguiranno la protesta contro la presidenza, interrotta eccezionalmente per la finale di Coppa Italia. Non saranno presenti allo stadio, ma sosterranno la squadra del cuore da Ponte Milvio, solito luogo di ritrovo che pian piano si sta popolando.
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