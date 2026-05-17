Roma-Lazio, Curva Nord deserta. Ma i tifosi mandano un messaggio - FOTO

17.05.2026 10:55 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Roma-Lazio, Curva Nord deserta. Ma i tifosi mandano un messaggio - FOTO
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

"Dignità e rispetto valgono più di un derby". È questo lo striscione apparso in Curva Nord in occasione del derby della Capitale. All'Olimpico non ci saranno i gruppi del tifo organizzato, che proseguiranno la protesta iniziata a gennaio, ma hanno comunque voluto lasciare un messaggio. Le parole campeggiano lì dove avrebbe dovuto sedersi i biancocelesti.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.