Derby, scatta il piano sicurezza "modello Giubileo": strade chiuse dall'alba

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre aree di afflusso e deflusso - da ponte Milvio, ponte Duca d'Aosta e dal Ponte della Musica - e quattro punti dove gli steward assisteranno le forze dell'ordine nel controllo dei tifosi in entrata e in uscita dallo stadio Olimpico, nonché di coloro che si recheranno al Foro Italico per assistere alle finali degli Internazionali di tennis. È il giorno del derby e della partita di Jannick Sinner, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna d'onore.

E così oggi cancelli aperti dalle 9.30, ma bonifiche fin da ieri sera, con la zona dell'Olimpico già blindata dalle forze dell'ordine. Migliaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani in campo, insieme con centinaia di steward, guidati da quattro responsabili in contatto con un delegato della Lega nella sala operativa della Questura per segnalare in tempo reale le situazioni di rischio.

Un modello, riporta Corriere della Sera, già adottato nelle giornate più importanti dello scorso Giubileo. All'alba di oggi, secondo quanto previsto dall'ordinanza firmata dal questore Roberto Massucci, scatteranno le chiusure al traffico sul Lungotevere mentre già in molte strade della zona attorno al Foro Italico il divieto di sosta era già in vigore da ieri. Il servizio d'ordine sarà mantenuto anche durante la partita e quindi poi si occuperà del monitoraggio del deflusso dei tifosi.