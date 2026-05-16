Lazio, Piscedda: "La confusione regna sempre! Giocare alle 12.00..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha detto al sua sulla decisione di far giocare il derby della Capitale domenica, 17 maggio, alle ore 12.00.

DERBY ALLE 12.00 - "Come al solito la confusione regna sovrana per tutte le parti preposte ad organizzare l’evento. L’ordine pubblico è la prima cosa che devi tutelare, non so neanche chi abbia deciso. Il fatto che tu non possa giocare alle 20.45 per l’ordine pubblico è da sfatare, siamo europei solo quando ci pare, basta applicare la legge. Giocare alle 12.00 non è salutare per i giocatori. L’associazione calciatori non dovrebbe mandare i calciatori in campo, poi vediamo che succede, poi se l’unica soluzione è stata questa ce la prendiamo e basta".



PRESIDENTE FEDERALE - "Con Abete ci lavoro da 25 anni è un dirigente di altissimo livello è inattaccabile da tutti i punti di vista, Abete è il numero uno per me. In politica poi uno deve fare dei compromessi, ma è una persona splendida, Abodi e Abete hanno un’altra marcia prima come persone e poi come manager. Malagó lo conosco bene, mi sta bene poi vediamo che riesce a fare, non è un fatto di nomi ma di sistema. Resettare tutto non è facile. A livello di sistema devi ricominciare e avrai i frutti forse tra 5-6 anni".