WOMEN | Fiorentina - Lazio, le convocate di Grassadonia: out anche Piemonte
16.05.2026 15:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si avvicina l'ultimo appuntamento stagionale per la Lazio Women, che domani alle ore 18:00 sarà impegnata in casa della Fiorentina. Proprio in vista della sfida la società biancoceleste ha reso noto l'elenco delle convocate di mister Grassadonia. Non ci sono Le Bihan, Lundin, Mancuso e Martin, ma soprattutto dopo due turni di squalifica sarà ancora out anche Piemonte. Di seguito le calciatrici a disposizione per la sfida.
“Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Frenquellucci, Mesjasz, Oliviero, Zanoli;
Centrocampisti: Castiello, Benoit, Cesarini, Goldoni, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Mancini, Visentin”.
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.