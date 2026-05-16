Lazio, Nuno Tavares rischia: può finire in panchina nel derby
16.05.2026 08:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Due errori da dimenticare, il derby per riscattarsi subito. È il destino di Marusic e Nuno Tavares, protagonisti in negativo della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per questo contro la Roma sono chiamati a rispondere caratterialmente. Ma come riportato da Il Corriere dello Sport, il portoghese rischia di partire fuori.
La sua titolarità non è scontata, anzi. Il suo posto potrebbe prenderlo Pellegrini o Lazzari, spostando Marusic a sinistra. Starà a Tavares far valere la sua candidatura alla vigilia durante la rifinitura e ripartire dall'inizio. Sarri riflette, ne fa una questione mentale. La sconfitta di mercoledì ha gettato tutti nello sconforto: c'è bisogno di una scossa per resettare tutto e onorare il derby.