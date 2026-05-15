Lazio, Fiore: "Sconfitta in Coppa Italia? Il derby è la gara del riscatto"
15.05.2026 21:00 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico Gaetano
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Fiore si è proiettato alla sfida tra Roma e Lazio, soffermandosi sulla possibilità che la sconfitta incassata in finale possa influire sulla prestazione della squadra di Sarri nel derby. Queste le sue dichiarazioni:
"Quanto influirà sul derby la finale persa di Coppa Italia? Sarebbe stato meglio arrivarci con un risultato diverso perché avrebbe voluto dire alzare un trofeo al cospetto di una grandissima squadra come l'Inter. Avrebbe dato energie incredibili ai giocatori della Lazio ma il derby la vedo come la partita del riscatto.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.