Lazio, saluta un attaccante delle giovanili: andrà alla Fiorentina
04.07.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un altro addio nelle giovanili della Lazio. Si tratta di Marco Aurelio Conti, centravanti classe 2012 che ore è pronto a vestire la maglia della Fiorentina, come riportato da Gazzetta Regionale. In questa stagione ha segnato ben 21 gol in Under 14 Pro, di cui quattro nei derby contro la Roma. Adesso però lascerà Formello per trovare fortuna e crescita altrove, non in biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.