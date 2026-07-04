Calciomercato Lazio | Nuovi contatti per Dominguez: si prova a chiudere
RASSEGNA STAMPA - Ufficializzato Pedraza, la Lazio è ora al lavoro per chiudere altri colpi con cui rinforzare la rosa. L'obiettivo è quello di portare a Formello almeno un difensore centrale, un centravanti e un trequartista, ma nelle ultime settimane ogni trattativa ha incontrato diverse difficoltà.
In difesa, l'addio di Romagnoli deve solo essere ufficializzato e quello di Gila è sempre più probabile. I biancocelesti hanno quindi deciso di provare a chiudere per Sergi Dominguez, centrale classe 2005 della Dinamo Zagabria. Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il club croato, ma per lo spagnolo servono almeno 10 milioni di euro.
La cifra è alta, ma una volta certificate le cessioni già avviate, la Lazio rientrerebbe nei costi. Per Gattuso, dunque, si profila un reparto arretrato molto giovane, con Provstgaard promosso a titolare e Dominguez che arriverebbe per giocare al suo fianco.