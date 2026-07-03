La Reggina userà il materiale della Lazio? Interviene Givova: la nota
Negli ultimi giorni si è parlato tanto delle difficoltà della Reggina nel proprio Centro Sportivo Sant’Agata. Il club amaranto, infatti, sarebbe sprovvisto di materiale sportivo in vista della preparazione per la prossima stagione, tanto da dover utilizzare i kit della Lazio. Questa ricostruzione è stata però smentita da Givova (sponsor tecnico della società calabrese) che ha pubblicato una nota ufficiale. Di seguito il testo.
“Si rende necessario precisare che Givova, in qualità di sponsor tecnico ufficiale, ha regolarmente e tempestivamente provveduto al completo approvvigionamento del materiale sportivo necessario, occupandosi del ripristino e del rifornimento dei magazzini con attrezzature, kit tecnici e tutto quanto indispensabile allo svolgimento dell’attività sportiva. Pertanto, risulta priva di fondamento l’affermazione secondo cui vi sarebbe una carenza di materiale sportivo tale da rendere necessario un intervento esterno o un ‘soccorso’ da parte di altre società sportive".