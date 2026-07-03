Lazio, l'affetto di Baronio: "Non sbagliate una festa, né una coreografia"
03.07.2026 14:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico gaetano
Roberto Baronio, anche lui legato alla Lazio dopo tanti anni trascorsi nella Capitale, ha partecipato - seppur "a distanza" alla festa con cui si è conclusa la manifestazione dei tifosi contro la società. L'ex calciatore ha inviato un video-messaggio, msotrato dal palco di Piazzale Ankara. Ecco le sue parole:
"Un grande abbraccio. Non potrò essere alla vostra bellissima festa. Non sbagliate una festa, né una coreografia. Sempre forza Lazio".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.