Il messaggio di Valeri: "Un saluto ai miei amici e fratelli laziali"
03.07.2026 10:00 di Simone Locusta
Tra i vari messaggi di calciatori e personaggi noti durante la manifestazione dei tifosi della Lazio c'è stato anche quello di Emanuele Valeri. L'esterno del Parma, noto per la sua fede biancoceleste, ha voluto salutare i sostenitori con un breve video: "Un saluto ai miei amici e fratelli laziali". Un gesto di vicinanza che ha confermato ancora una volta il forte legame del calciatore con il popolo laziale.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.