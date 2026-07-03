Il messaggio di Valeri: "Un saluto ai miei amici e fratelli laziali"

03.07.2026 10:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Il messaggio di Valeri: "Un saluto ai miei amici e fratelli laziali"

Tra i vari messaggi di calciatori e personaggi noti durante la manifestazione dei tifosi della Lazio c'è stato anche quello di Emanuele Valeri. L'esterno del Parma, noto per la sua fede biancoceleste, ha voluto salutare i sostenitori con un breve video: "Un saluto ai miei amici e fratelli laziali". Un gesto di vicinanza che ha confermato ancora una volta il forte legame del calciatore con il popolo laziale.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.