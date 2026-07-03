Lazio, Veron incoraggia i tifosi: "Non mollate. Vi ricordo con amore e onore"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nesta, Signori e anche Veron, tra gli altri ex biancocelesti che hanno voluto mandare un contributo per mostrare vicinanza ai tifosi della Lazio. Le parole dell'argentino: "Volevo essere presente a questo momento, è un momento importante per voi e anche per me, sono contento di aver fatto parte della storia della Lazio, ho capito cosa significa far pare di una grandissima società e squadra"

"Tenete duro, io mi informo sempre, spero che questo momento possa passare per ricominciare una storia all’altezza di una società immensa come la Lazio. Vi abbraccio, vi voglio bene, grazie sempre per l’affetto e il modo in cui mi ricordate. Vi ricordo con amore, rispetto e onore, un abbraccio a tutti e sempre forza Lazio. Non mollate".

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Pubblicato il 2/07