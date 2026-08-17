Piccari: "La Lazio lotterà per non retrocedere. E su Gattuso..."
Il direttore Marco Piccari è intervenuto a Tmw Radio per esprimere alcune considerazioni sulla prossima stagione dei club di Serie A, riservando delle parole anche per la Lazio, reduce da una clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova: "La Lazio è in grandissima difficoltà dal punto di vista societario e tecnico. Oltre ad alcuni innesti poi ritengo che a questa squadra manchi anche la guida tecnica. Dopo quaranta giorni di lavoro una squadra di Serie A non può non mostrare nulla contro una squadra di Serie B. Quando proponi una prestazione del genere non è neanche lecito appellarsi al mercato. Io penso che la Lazio dovrà lottare per non retrocedere."
"Del resto qual è il metodo di Gattuso? Ribadisco, nel calcio si può perdere con chiunque, ma qualcosa bisogna proporre. Non dimentichiamoci poi che questo allenatore proviene da un fallimento enorme come quello ottenuto con la Nazionale".